Футбол
Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»Матч ТВ 05:00
"Зенит" в августе объявил о приобритении Кругового у "Уфы" Футболист продолжит выступать за уфимцев до конца сезона "Уфа" и "Зенит" сыграют в РПЛ 24 августа.
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Данил Круговой в матче «Зенита» против «Уфы» будет болеть за «красивый футбол»
Петербургский дневник08:17
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Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
«Ливерпуль» намерен увеличить зарплату ван Дейку в два раза
«Ливерпуль» улучшит финансовые условия по новому контракту голландского защитника Вирджила ван Дейка, сообщает 90min.
Обновлено в 04:31
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Космос
Финские инженеры попробуют запускать спутники при помощи воздушных шаров
В прошлом веке небольшие ракеты уже запускали с аэростатов, заполненных водородом или гелием, но финские ученые решили отказаться от водорода ввиду его дороговизны и взрывоопасности, пишет SciTechEuropa.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Неизвестные обстреляли автобус в Иордании
По его данным, неизвестные открыли огонь по автобусу, в котором находилась группа экскурсоводов.
Обновлено в 05:47
Культура
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено вчера в 20:08
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.
Обновлено в 08:16
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком
Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Кино
В Сети появился трейлер нового телесериала о «Звездных войнах»
Проект объявлен эксклюзивом от стримингового сервиса Disney+. Действие сериала разворачивается в привычной вселенной «Звездных войн».
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом
Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.
Обновлено в 06:13
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Иран обеспокоен испытаниями ракеты в США
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран обеспокоен испытанием США ракеты, которая была ранее запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:32
Политика
Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.
Обновлено в 07:21
Кино
В Сети появился первый трейлер фильма «Леди и бродяга»
Студия Disney опубликовала на YouTube первый трейлер фильма "Леди и бродяга", в котором снялись настоящие животные.
Обновлено в 05:39
Авто
Mercedes Citan разработают совместно с Renault-Nissan-Mitsubishi
Работы над новым Citan начнутся в ближайшее время в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.
Обновлено вчера в 09:16
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.
Обновлено вчера в 19:33
Авто
Ferrari назвала стоимость самой мощной модели в своей истории
Модель под названием SF90 Stradale станет одной из самых дорогих и самой мощной моделью компании.
Обновлено в 06:50
Политика
Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:58
Политика
Российский посол Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне
Посол России в Великобритании Александр Яковенко 24 августа завершил свою миссию, временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин, говорится в распространенном в субботу сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:35
Общество
Митинг-концерт в честь 350-летия российского флага проходит в Москве
Митинг-концерт в честь 350-летия российского флага начался на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости
Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено в 06:35
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28