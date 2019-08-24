Футбол

Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»Матч ТВ 05:00

Уфа — Зенит
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
«Зенит» в августе объявил о приобритении Кругового у «Уфы»
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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