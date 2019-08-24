Футбол
Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»Матч ТВ 05:00
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
|26′
|35′
Магомед Оздоев
Уфа
|Вратарь
31
|Защитник
5
8
15
23
27
33
55
|Полузащитник
74
|Нападающий
17
Зенит
|Вратарь
99
|Защитник
3
6
19
44
|Полузащитник
5
10
21
27
|Нападающий
7
22
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Данил Круговой в матче «Зенита» против «Уфы» будет болеть за «красивый футбол»
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