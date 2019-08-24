Футбол
Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»Матч ТВ 05:00
21-летний защитник «Зенита» рассказал о возвращении в петербургский клуб, «Уфе» и о своем будущем. "Зенит" в августе объявил о приобритении Кругового у "Уфы" Футболист продолжит выступать за уфимцев до конца сезона "Уфа" и "Зенит" сыграют в РПЛ 24 августа.
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"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Театры
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«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
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Обновлено в 05:00
Футбол
«Верона» освободила место в составе для игрока не из ЕС под Глушенкова
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
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Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
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Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли
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Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе
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Кино
Тарантино рассказал об удалённых ролях в своём последнем фильме
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Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено вчера в 17:29
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В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
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Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
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Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Кличко высказался об особом статусе Севастополя
Севастополь, равно как и Киев, обладает «особым статусом» на Украине.
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