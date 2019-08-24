Футбол

Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»Матч ТВ 05:00

Уфа — Зенит
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
21-летний защитник «Зенита» рассказал о возвращении в петербургский клуб, «Уфе» и о своем будущем. "Зенит" в августе объявил о приобритении Кругового у "Уфы" Футболист продолжит выступать за уфимцев до конца сезона "Уфа" и "Зенит" сыграют в РПЛ 24 августа.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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