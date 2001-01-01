Футбол

Данил Круговой: «Для „Уфы“ важно не терять очки»Матч ТВ 03:26

Уфа — Динамо
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Нефтяник
13′
Артур Юсупов
Сильвестр Игбоун
32′
45′+1′
Абдул Азиз Тетте
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
58′
60′
Евгений Луценко
67′
Алексей Козлов
Иван Пауревич
72′
76′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
78′
Тони Шуньич
Павел Аликин
81′
Дмитрий Живоглядов
Александр Сухов
85′
Оливье Тилль
Andres Vombergar
85′
Боян Йокич
86′
89′
Евгений Луценко
Кирилл Панченко
Ионуц Неделчару
90′+2′
90′+4′
Вячеслав Грулев
Полузащитник «Уфы» Данил Круговой высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ против «Динамо».
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Данил Круговой: «Для „Уфы“ важно не терять очки»

Матч ТВ03:26

Данил Круговой: «Для „Уфы“ важно не терять очки»

Sportbox.RU03:26

Где смотреть матч Уфа - Динамо

Евро-футбол.рувчера в 18:03
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