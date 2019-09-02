Теннис
Интерфакс-СпортДаниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема
Ранее до четвертьфиналов турниров Большого шлема Медведев не доходил, его потолком был четвертый круг Australian Open-2019. Сейчас Медведев является пятой ракеткой мира (наивысший показатель среди действующих российских теннисистов).
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Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия
В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов
Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.
Российская газета 05:09
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
Зеленский затягивает обмен заключенными с Россией
По мнению Рыбина, одной из главных причин затягивания обмена является странная позиция президента Украины Владимира Зеленского.
Журналистская правда 04:47
Наука
В Китае изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Футбол
Сегодня Мхитарян прилетит в Рим для завершения сделки с «Ромой»
Сегодня в 11.55 по московскому времени полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян прилетит в Рим, сообщает Football Italia.
Спорт-Экспресс 03:34
Баскетбол
Россия проведет второй матч чемпионата мира против Южной Кореи
Сборная России сыграет свой второй матч на чемпионате мира в Китае. Соперником россиян в рамках группы B станет Южная Корея.
Нева Спорт 00:00
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика
Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября
Партия перемен (официально называется «Гражданская инициатива») подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 14 сентября.
Коммерсантъ 05:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Политика
«Альтернатива для Германии» укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге
Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием.
Российская газета вчера в 13:38
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Кино
Видео: вырезанная песня и неудачные дубли на съемках «Аладдина» Гая Ричи
В сеть выложили видео со съемочной площадки фильма Гая Ричи «Аладдин», в котором, в том числе, звучит песня, которую вырезали из финальной версии картины.
REGNUM 05:07
Политика
Лидер московских единороссов подал иск к Навальному
Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский направил в Симоновский суд иск к Алексею Навальному, основанному им Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
Интерфакс 03:55
Экономика
Цены на размещение в пятизвездочных отелях Турции в июле выросли на 14%
По данным TÜROB, в июле заполняемость отелей в среднем выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,1%. Несмотря на высокие показатели загрузки, в ассоциации отметили, что они все еще отстают от объектов размещения в Европе.
Интерфакс 05:20
Общество
У замглавы ФСО нашли недвижимость на 900 млн рублей
«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Футбол
Сегодня в Европе закрывается трансферное окно
Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.
Sports.ru 03:15
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Политика
Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Армия и оружие
Спокоен как «Удав»: экстремальные испытания пистолета показали на видео
Для новейшего пистолета "Удав" устроили череду экстремальных тестов, которые даже не приходило в голову проводить военным во время госиспытаний.
Российская газета 04:57
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
RT на русском 05:33
Футбол
Фанат футбольного «Енисея» объявил голодовку до победы команды
Фанат объявил о том, что сдерживает данное ранее слово и объявляет голодовку до победы «Енисея» «хоть над каким-то клубом».
Sibnovosti.ru вчера в 04:04