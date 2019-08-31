Теннис
Вести.RuДаниил Медведев пробился в четвертый круг US Open
Соперники провели на корте 3 часа 19 минут. В четвертом раунде US Open Медведев сразится с Домиником Кепфером из Германии. Отметим, что ранее российский теннисист никогда не проходил дальше третьего раунда Открытого чемпионата США.
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Медведев вырвал полотенце из рук болбоя и показал средний палец болельщикам на US Open
Sport24.ruвчера в 22:21
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