Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»ТАСС 11:39
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Авто
Составлен топ-5 советских автомобилей с иностранными корнями
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Политика
Родственник Кадырова стал мэром Аргуна
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В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Космос
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
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Происшествия
Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян
Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
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Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено 26 июля в 06:58
Технологии
В Волгоградской области развивается отрасль аддитивного производства
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отрасль аддитивного производства успешно развивается и занимает новые сегменты рынка за счет производства деталей с уникальными микроструктурами.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Население стремительно молодеет: Москва станет первым городом «клуба «80+»
Москва одним из первых городов войдет в "клуб 80 +" Британский геронтолог Обри ди Грей уверен: технологии, позволяющие замедлить старение человеческого организма и увеличить среднюю продолжительность жизни на тридцать лет, появятся уже в обозримом будущем.
Обновлено в 11:16
Наука
Российские ученые рассказали о развитии шизофрении у владельцев кошек
Как рассказали российские ученые, в последние десятилетия появились исследования, показывающие, что токсоплазмы изменяют поведение больных подопытных животных.
Обновлено в 09:03
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Обновлено в 11:56
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 09:59
Общество
В Тихом океане сформировался тропический шторм «Эрик»
Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
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Футбол
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Происшествия
В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу
Бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.
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Армия и оружие
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Обновлено 26 июля в 18:04
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
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Сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
Обновлено вчера в 11:53