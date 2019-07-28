Автоспорт

Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»ТАСС 11:39

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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