Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»BFM.ru 07:39

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая. На старте гонки болид россиянина столкнулся с двумя машинами команды «Макларен».
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Франц Тост: Уверен, что Квят мог сегодня набрать очки

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Франц Тост: «Решили снять Квята с гонки, чтобы сохранить ресурс двигателя»

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Франц Тост: «Квят не мог избежать столкновения»

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Квяту припомнили прозвище «Торпеда». Даниил опять пошел на таран

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Норрис выложил весёлый ролик по мотивам аварии с Квятом

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Квят не согласен со штрафом на Гран-при Китая

Sport.ru05:44

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Газета.Ru08:07
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Происшествия

Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым

Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Единоборства

Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ

Обновлено в 12:33
Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»

Обновлено в 13:24
Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Обновлено в 06:53
Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Культура

Ушел из жизни скульптор Анатолий Дема

В Санкт-Петербурге скончался 81-летний скульптор, народный художник России Анатолий Дёма.
Обновлено в 13:23
Политика

Северная Корея заинтересовалась российскими самолетами

Северная Корея заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами

По словам главы пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, бойцы "Правого сектора"* прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике

Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.
Обновлено вчера в 02:57
Недвижимость

Покупатели заселяют вторичное жилье

Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Экономика

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Происшествия

СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве

Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Авто

Погоню внедорожника за танком сняли на видео

В Сети появилось видео, на котором внедорожник Hyundai попытался догнать танк Т-80БВМ. Состязание закончилось победой Т-80.
Обновлено в 07:05
Футбол

Аршавин прокатился на истребителе Су-30М2

В Крымске Аршавин встретил фаната «Арсенала» и посидел за штурвалом истребителя Су-30М2.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте

Обновлено 12 апреля в 12:43
Игры

Ремейк Half-Life Black Mesa установил новый рекорд времени разработки

Обновлено в 12:58
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
Финансы

Ставки рублевых вкладов крупнейших банков (% годовых)

Банки ранжированы по размеру рублевого депозитного портфеля. Ставка указана с учетом капитализации и выплаты в конце срока.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой

Обновлено в 03:31
Общество

Участником Тотального диктанта в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран

Одним из самых запоминающихся участников мероприятия стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев.
Обновлено в 02:30
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Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
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