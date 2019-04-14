Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»BFM.ru 07:39

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая. На старте гонки болид россиянина столкнулся с двумя машинами команды «Макларен».

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

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