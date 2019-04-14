Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»BFM.ru 07:39

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая. На старте гонки болид россиянина столкнулся с двумя машинами команды «Макларен».
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Квят не согласен со штрафом на Гран-при Китая

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Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Газета.Ru08:07

Франц Тост: «Решили снять Квята с гонки, чтобы сохранить ресурс двигателя»

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Сироткин: не сказал бы, что Даня виноват на 100%

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
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Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»

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Обновлено в 10:30
Энергетика

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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
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Составлен список ранних симптомов рака

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Авто

Появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLS

Первая версия флагманского кроссовера Mercedes-Benz была представлена в 2006 году под индексом GL.
Обновлено в 07:48
Общество

До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ

Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Недвижимость

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Обновлено в 09:48
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Депутата Виталия Милонова избили в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 апреля В Санкт-Петербурге избили депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова.
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Обновлено в 08:39
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В Нигерии 12 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с нефтью

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На продажу выставлен фургон хиппи из 70-х годов

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Новак и Ушаков констатировали усталость мира от санкций

Весь мир устал от американских санкций, которые вводятся бесконтрольно, считает министр энергетики России Александр Новак.
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Экономика

Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви

Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
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Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счет

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Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
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Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
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Samsung является мировым лидером по числу действующих семейств патентов

Компания Samsung имеет самое большое в мире число действующих семейств патентов, насчитывающее 61 608 позиций (по состоянию на конец 2018 года).
Обновлено в 08:52
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Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

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Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
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Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами

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Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок

Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
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