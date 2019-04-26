Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»РБК 13:02

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1». Он разбил болид в ходе второй сессии свободных заездов.
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