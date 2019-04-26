Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»РБК 13:02

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1». Он разбил болид в ходе второй сессии свободных заездов.

Наука Манипулятор со структурой позвоночника научили сопротивляться кручению Структура из чередующихся 3D-печатных «позвонков» позволяет манипулятору изгибаться в двух направлениях и сопротивляться кручению.

Общество В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.

Авто Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России возглавили легковушки так называемого «гольф-класса».

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.

Армия и оружие В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.

Общество Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».

Политика Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.

Политика Украина приостановила транзит российской нефти Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Общество Слушания по делу Харви Вайнштейна закрыли от прессы Суд в Нью-Йорке закрыл от прессы слушания по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании, передает CNN.

Футбол Полузащитник «Шахтера» Майкон пропустит минимум полгода из-за травмы Бразильский полузащитник "Шахтера" Майкон перенес операцию в связи с повреждением крестообразной связки коленного сустава и выбыл из строя минимум на полгода, сообщается на сайте донецкого футбольного клуба.

Путешествия Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.

Спорт Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.

Происшествия В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».

Гаджеты Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.

Политика США выходят из Международного договора о торговле оружием Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.

Кино Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Футбол Руководство «Спартака» обновится Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.

Происшествия Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».

Энергетика Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале мая Сорокин добавил, что участники переговоров по урегулированию ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба" не обсуждали вопросы ущерба и компенсации за поставку некачественного сырья.

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, экс-полицейскому Павлу Яромчуку, на домашний арест.

Общество В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.

Здоровье Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Происшествия После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.