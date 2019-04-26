Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»РБК 13:02
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1». Он разбил болид в ходе второй сессии свободных заездов.
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Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Кино
«Мстители 4» стартовали с рекордами в международном прокате
Фильм "Мстители 4: Финал" выйдет в американский прокат 26 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Сестра Быстрицкой из Израиля начала борьбу за ее наследство
За наследство скончавшейся народной артистки СССР Элины Быстрицкой началась борьба. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:22
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Финансы
Fitch сообщило о потере банками почти 1 трлн рублей из-за новых МСФО
«Значимым событием в банковском секторе в январе—феврале 2019 года стало введение подхода к формированию резервов на кредитные потери, сходного с МСФО 9, в рамках принимаемых Центральным банком Российской Федерации мер по приведению российских регулятивных правил учета в соответствие с международными практиками»,— говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 16:00
Политика
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Кузьмина рассказала о многолетней борьбе с раком
Актриса театра и кино Кристина Кузьмина впервые публично рассказала о своей борьбе с раком.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Политика
Скабеева пригрозила офицеру СБУ реакцией России на атаку в Донбассе
Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», офицер СБУ Владимир Мулик заявил, что решение Кремля выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса продиктовано желанием переманить людей в Россию, а освободившиеся и экономически непривлекательные территории навязать Киеву.
Обновлено в 14:44
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Гаджеты
Смартфон Umidigi A5 Pro получит тройную камеру и 6 ГБ ОЗУ
Сетевые источники поделились информацией о смартфоне Umidigi A5 Pro, выход которого ожидается в ближайшее время.
Обновлено в 07:27
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Происшествия
Пьяный дебошир открыл стрельбу на Невском проспекте в Петербурге
Инцидент произошел вечером 26 апреля. Как сообщает издание "Фонтанка", дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 16:03
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»
Как говорит адвокат, Андрей не хочет видеться с бывшей женой, но ребенка бы навестил.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой
Обновлено в 07:49
Политика
МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован
Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.
Обновлено в 14:54
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Происшествия
Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков
Обновлено 23 апреля в 17:02
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» локализован
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25