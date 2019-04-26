Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в БакуSomanyhorses вчера в 14:45
По итогам второй сессии, попавший в аварию Даниил Квят занял шестое место. Самый лучший результат показал Шарль Леклер из Ferrari, второй по времени – его сокомандник Себастьян Феттель. Льюис Хэмилтон занял третью позицию.
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Вторая практика Гран-при Баку остановлена за 20 минут до финиша из-за аварии Квята (фото)
Советский спортвчера в 10:19
Квят попал в аварию во время второй свободной практики Гран-при Азербайджана (ВИДЕО)
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Себастьян Феттель: «На этой трассе все зависит от твоей уверенности за рулем болида»
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После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода «Красмаш» в Красноярске.
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Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
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Матвей Чепуштанов из Рубцовска отправляется на лечение в Израиль
Мужа пригласили сегодня в Минздрав РФ и сообщили, что Матвея направляют в Израиль в клинику Шнайдер на лечение.
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Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
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Политика
Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.
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Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
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Гаджеты
Смартфонов с устаревшим Android каждый год становится всё больше
Как пишут журналисты, последняя версия Android 9 появилась в августе 2018 года, однако в октябре Google опубликовала статистику, и оказалось, что обновление не установлено даже на 0,1 % устройств.
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Смартфон Umidigi A5 Pro получит тройную камеру и 6 ГБ ОЗУ
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Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
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Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке
Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
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В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям
Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список из 120 священнослужителей, обвиненных в сексуальном насилии или в хранении порнографии.
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Общество
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Переходить с постной пищи на обычную следует постепенно, в этом могут помочь овощи, рыба и даже паста, считает повар из римского ресторана Al Forno della Soffitta Валерио Спиниччи.
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Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено вчера в 02:48
Космос
Японии удалось создать искусственный кратер на астероиде Рюгу
Объявление агентства поступило после того, как зонд Hayabusa2 выпустил взрывное устройство на астероиде Рюгу в начале этого месяца, чтобы создать кратер на его поверхности и выкопать материал и узнать больше о происхождении жизни на Земле.
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Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
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Спасатели подняли из шахты в ЛНР тела 13 погибших
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Политика
Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией уже в мае
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Футбол
Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова
Московский "Спартак" проиграл в третий раз за последние четыре тура РПЛ и потерял шансы на чемпионский титул, однако совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову и объявил курс на обновление состава команды.
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