Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в БакуSomanyhorses вчера в 14:45
По итогам второй сессии, попавший в аварию Даниил Квят занял шестое место. Самый лучший результат показал Шарль Леклер из Ferrari, второй по времени – его сокомандник Себастьян Феттель. Льюис Хэмилтон занял третью позицию.
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Квят попал в аварию во время второй свободной практики Гран-при Азербайджана (ВИДЕО)
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Вторая практика Гран-при Баку остановлена за 20 минут до финиша из-за аварии Квята (фото)
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