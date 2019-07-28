Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Германии. Пилот «Ред Булл» также признан гонщиком дня по итогам голосования болельщиков.

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Автоспорт Даниил Квят встал на третье место Российский гонщик показал лучший результат в сезоне Даниил Квят на Гран-при Германии показал результат, который, не исключено, поможет ему добиться повышения в классе и перебраться из Toro Rosso обратно в Red Bull.

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