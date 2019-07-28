Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал третьим в гонке "Гран-при Германии". Он уступил только Максу Ферстаппену на "Ред Булле" и Себастьяну Феттелю из "Феррари", который стартовал 20-м. Замкнул четверку Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт".

Квят стал третьим в сумасшедшей гонке в Германии, Ферстаппен победил

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