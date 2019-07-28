Автоспорт

Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при ГерманииВсе про Спорт ру 16:29

Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Германии. Пилот «Ред Булл» также признан гонщиком дня по итогам голосования болельщиков.
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