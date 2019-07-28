Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Германии. Пилот «Ред Булл» также признан гонщиком дня по итогам голосования болельщиков.

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Происшествия Хабаровский пенсионер выстрелил в шумного подростка из духовой трубки Хабаровский пенсионер из духовой трубки нанес телесные повреждения досаждавшей ему шумом девочке-подростку.

Здоровье Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.

Авто Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.

Экономика Назван решающий месяц для «Северного потока-2» Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Театры Новосибирский театр оперы и балета выступит в ГАБТе впервые за 40 лет Новосибирский театр оперы и балета после почти 40-летнего перерыва выступит на исторической сцене Большого театра (ГАБТ) с гастролями, которые пройдут с 29 июля по 10 августа, сообщили в пресс-службе НОВАТа.

Политика Помпео заявил, что Иран отказался его принять Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

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Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Происшествия Осужден полковник ФСБ из управления президента Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.

Политика В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.

Политика Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми» Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".

Футбол Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.

Происшествия В Петербурге нашли мертвым экс-чемпиона России по кикбоксингу Бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко обнаружен мертвым в Петербурге.

Общество В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.

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