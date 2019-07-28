Автоспорт
Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при ГерманииВсе про Спорт ру 16:29
Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Германии. Пилот «Ред Булл» также признан гонщиком дня по итогам голосования болельщиков.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Происшествия
Хабаровский пенсионер выстрелил в шумного подростка из духовой трубки
Хабаровский пенсионер из духовой трубки нанес телесные повреждения досаждавшей ему шумом девочке-подростку.
Обновлено в 21:54
Здоровье
Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта
Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.
Обновлено в 19:53
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
Обновлено в 23:15
Авто
Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman
За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено в 08:51
Экономика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Навальный госпитализирован из СИЗО
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Из Донбасса выводят батальон «Азов»
Обновлено вчера в 11:40
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Театры
Новосибирский театр оперы и балета выступит в ГАБТе впервые за 40 лет
Новосибирский театр оперы и балета после почти 40-летнего перерыва выступит на исторической сцене Большого театра (ГАБТ) с гастролями, которые пройдут с 29 июля по 10 августа, сообщили в пресс-службе НОВАТа.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии
Обновлено в 21:34
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Происшествия
В «Холдоми» заявили о травле сотрудников после пожара в детском лагере
После пожара в детском палаточном лагере в отношении сотрудников горнолыжного курорта «Холдоми» началась травля.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Галкин умилил подписчиков новым фото подросшей дочери
Пародист Максим Галкин умилил поклонников фото своей 6-летней дочки Лизы.
Обновлено в 10:08
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Осужден полковник ФСБ из управления президента
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 22:55
Политика
В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией
Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.
Обновлено в 12:30
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Политика
ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве
Обновлено в 04:19
Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Петербурге нашли мертвым экс-чемпиона России по кикбоксингу
Бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко обнаружен мертвым в Петербурге.
Обновлено в 11:59
Общество
В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка
Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.
Обновлено в 22:41
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено в 08:43
Общество
В Приангарье запретили сжигать обломки пострадавших при паводке домов
Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций о сжигании мусора и обломков домов, пострадавших в результате паводка в Приангарье, может нарушить законодательство об охране атмосферного воздуха, сообщает прокуратура Иркутской области.
Обновлено в 23:10
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено в 20:47