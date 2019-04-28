Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонкуВести.Ru 16:33

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault. Австралиец неудачно сдал назад и врезался в болид россиянина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Риккьярдо рассказал, почему ударил машину Квята в Баку

Sportbox.RU16:24

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят — про аварию с Риккардо на Гран-при в Баку

Чемпионат12:55

Даниил Квят — о столкновении с Риккьярдо: «На следующую гонку куплю ему зеркало заднего вида»

Матч ТВ13:23

Риккьярдо признан виновным в столкновении с Квятом и потеряет три места на стартовой решетке в Барселоне

Спорт-Экспресс12:50

Риккардо признали виновным в аварии с Квятом, австралиец потеряет позиции на старте следующей гонки

Sport.ru14:59

Даниэль Риккардо: «Глупая ошибка из-за паники»

Sports.ru12:23

Риккьярдо потеряет три позиции на Гран-при Испании из-за аварии с Квятом

РИА Новости12:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Происшествия

Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

Обновлено в 15:01
Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл до конца сезона

До конца чемпионата Англии осталось два тура, «Манчестер Юнайтед» с 65 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице.
Обновлено в 16:25
Футбол

«Зенит» победил «Крылья Советов»

Обновлено в 11:33
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Политика

Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 06:57
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Общество

В каких странах россияне чаще покупают недвижимость

Эксперты предполагают, что вскоре Турция может поменяться местами с Болгарией, поскольку из квартала в квартал квартирам и домам в этой стране россияне все чаще отдают предпочтение.
Обновлено в 14:50
Политика

Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама

Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено в 16:54
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено 26 апреля в 12:26
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Автобус с первоклашками из Екатеринбурга застрял на дороге из-за снега

Обновлено в 15:36
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Музыка

Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»

За 10-летнюю Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 26 апреля в 17:12
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Футбол

Евсеев: «Уфе» было некуда отступать в матче с «Уралом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал домашнюю победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 06:44
Общество

Сто штук до приказа: как делают бизнес на уклонистах от армии

«Известия» решили разобраться, как работают эти компании, почему их бизнес по-прежнему процветает и какие проблемы могут возникнуть у рискнувших обратиться к ним призывников.
Обновлено в 17:02
Общество

На Урал обрушились гололед и метели

Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии

Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, сообщила телеканалу "Звезда" PR-директор артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:48
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Единоборства

Исмаилов напал на Минеева в Турции

Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в Турции, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:15
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Наука

Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе

Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
Обновлено в 10:22
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Политика

Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено в 16:39
Происшествия

Пропавшую в США 400-летнюю Библию нашли в Нидерландах

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило местонахождение украденной из библиотеки Карнеги в Питтсбурге, штат Пенсильвания, 400-летней Библии в голландском городе Лейден.
Обновлено в 10:48
Общество

В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу

Обновлено вчера в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниил Квят
Российский автоспорт
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Даниэль Риккардо
Австралийский автоспорт
Австралийский автогонщик, пилот Формулы-1 с 2011 года. С 2019 года выступает за Renault. Чемпион Британской Формулы-3 2009 года, дважды бронзовый призер чемпионата Формулы-1 - в 2014 и 2016 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное