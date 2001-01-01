Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонкуВести.Ru 16:33

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault. Австралиец неудачно сдал назад и врезался в болид россиянина.
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Австралийский автогонщик, пилот Формулы-1 с 2011 года. С 2019 года выступает за Renault. Чемпион Британской Формулы-3 2009 года, дважды бронзовый призер чемпионата Формулы-1 - в 2014 и 2016 годах.
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