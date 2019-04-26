Автоспорт
Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстраAutosport.com.ru 13:08
Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов. За 25 минут до конца россиянин шёл с улучшением собственного времени, но перестарался в седьмом повороте и разбил машину.
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