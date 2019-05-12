Автоспорт
Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопуAutosport.com.ru вчера в 13:58
На Гран При Испании Даниил Квят финишировал девятым, набрав очки второй раз в сезоне после этапа в Австралии. Но российский гонщик считает, что мог добиться большего, если бы не заминка на пит-стопе.
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Даниил Квят: «Могли набрать сегодня больше очков, но в любом случае мы довольны»
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