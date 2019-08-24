Футбол
Даниил Круговой не сыграет за «Уфу» против «Зенита»Петербургский дневник 19:59
Защитник Даниил Круговой, который был куплен на этой неделе петербургским «Зенитом», но продолжил на правах аренды выступать до конца сезона за «Уфу», не сыграет в матче против петербургской команды. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
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Шамиль Газизов: «Сказал Круговому: «Раз ты душой в «Зените» — двигай туда»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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