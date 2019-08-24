Футбол
Даниил Круговой не сыграет за «Уфу» против «Зенита»Петербургский дневник 19:59
Защитник Даниил Круговой, который был куплен на этой неделе петербургским «Зенитом», но продолжил на правах аренды выступать до конца сезона за «Уфу», не сыграет в матче против петербургской команды. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:23, Ашберн
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Обновлено в 19:21
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Авто
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Трамп повысил пошлины на товары из Китая
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Обновлено в 18:26
Происшествия
СМИ сообщили о смерти роженицы из-за ошибки врачей на Ставрополье
В селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки.
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Энергетика
Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара
Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
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Обновлено в 07:30
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Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
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Обновлено в 08:44
Культура
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Игрок "Реала" Серхио Рамос рассказал о том, как изменилось его времяпрепровождение за последние годы, передает Esquire.
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Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
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Политика
Кравчук заявил о возможном завершении войны в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил на пресс-конференции, что, возможно, очень скоро конфликт в Донбассе закончится.
Обновлено в 12:29
Космос
Названы сроки первого пилотируемого полета «Союз-2.1а»
Обновлено в 08:58
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Экономика
ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено в 12:44