Защитник Даниил Круговой, который был куплен на этой неделе петербургским «Зенитом», но продолжил на правах аренды выступать до конца сезона за «Уфу», не сыграет в матче против петербургской команды. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Даниил Круговой не сыграет за «Уфу» против «Зенита»

Спорт день за днем

Армия и оружие Норвежцы утверждают, что под Северодвинском произошло два взрыва Норвежский сейсмологический центр (НОРСАР) сообщил, что на полигоне под Северодвинском 8 августа произошло два взрыва, разница между ними составила два часа.

Музыка Рэпера Дрейка обвинили в плагиате бита 19-летней давности Как заявил обвиняющий рэперов в плагиате музыкант, он не знал, что его работу «украли», пока композиции не начали занимать лидирующие позиции музыкальных чартов.

Происшествия В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.

Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Политика CMA CGM не пойдет на Севморпуть Ни одно из 500 судов CMA CGM не пойдут по Северному морскому пути.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.

Политика Трамп повысил пошлины на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Происшествия СМИ сообщили о смерти роженицы из-за ошибки врачей на Ставрополье В селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки.

Энергетика Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Культура Капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал об интересе к искусству Игрок "Реала" Серхио Рамос рассказал о том, как изменилось его времяпрепровождение за последние годы, передает Esquire.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира Скарлетт Йоханссон второй год подряд сохраняет звание самой высокооплачиваемой актрисы года по версии Forbes.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Происшествия Крупный пожар на Складской улице ликвидировали спустя 18 часов В Петербурге пожарным удалось ликвидировать крупное возгорание на Складской улице в Невском районе. На это спасателям понадобилось 18 часов.

Политика Кравчук заявил о возможном завершении войны в Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил на пресс-конференции, что, возможно, очень скоро конфликт в Донбассе закончится.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.