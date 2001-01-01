Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в седьмом туре чемпионата России. Команда из Башкортостана впервые в своей истории обыграла питерцев.

Даниил Фомин: «Приезд Черчесова был мотивацией для меня»

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