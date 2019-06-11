Футбол

Даниэле Де Росси продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»Вести.Ru 06:25

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси продолжит свою карьеру в MLS. Бывший игрок итальянской "Ромы" достиг договоренности с футбольным клубом "Лос-Анджелес". Однако детали сделки не разглашаются.
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СМИ: Де Росси продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»

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СМИ: Де Росси договорился с клубом из МЛС

Sportbox.RU05:20

СМИ: Де Росси договорился с клубом из МЛС

Матч ТВ05:20

Де Росси принял предложение ФК «Лос-Анджелес»

Sport24.ru05:06

Де Росси договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»

Советский спорт05:26

Де Росси перейдет в клуб MLS

Газета.Ru04:14

СМИ: Де Росси продолжит карьеру в МЛС

Спорт-Экспресс03:30
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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник, бывший капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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