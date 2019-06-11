Даниэле Де Росси продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»Вести.Ru 06:25

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси продолжит свою карьеру в MLS. Бывший игрок итальянской "Ромы" достиг договоренности с футбольным клубом "Лос-Анджелес". Однако детали сделки не разглашаются.

Экономика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Политика Песков рассказал о вопросах про Голунова на прямой линии Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал, что среди вопросов, поступающих на прямую линию с президентом, есть вопросы про дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Ургант открестился от ребенка возлюбленной 62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.

Происшествия Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.

Наука Исследование: Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума Аудиторная кора головного мозга макаки-резуса, в отличие от аналогичной зоны мозга человека, не может отличать гармоничные сочетания звуков от случайного шума.

Происшествия Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба» Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".

Баскетбол Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА Игроков баскетбольного клуба "Химки" обокрали во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

Гаджеты Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.

Общество В МВД рассказали россиянам о правилах отдыха голышом В МВД сообщили, что полиция не расценивает нудизм как хулиганство, если он происходит отдельно от мест массового пребывания людей.

Наука Названо главное условие рекордного долголетия Ученые определили, что в Дании долгожители умирают позднее, чем в Швеции. При этом ситуация с общим уровнем смертности была обратной.

Игры Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.

Общество Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике В 2019 году школьники Санкт-Петербурга поразили своими результатами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.

Происшествия В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100 Вылет самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Брянска в Сочи в расписании значится на 10:45, однако вылет пришлось отложить.

Общество Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.

Политика Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов поручил своей администрации разобраться с работой Белгидромета.

Происшествия ФСИН проверяет «Бутырку» Правозащитник подчеркнул, что СИЗО не переполнен и заключенных вполне можно было распределить по камерам в соответствии с теми преступлениями, в которых их обвиняют.

Наука Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка» Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.