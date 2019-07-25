Футбол
Дани Себальос решил перейти в «Арсенал» из-за ЭмериСпорт-Экспресс 11:04
Новичок "Арсенала" Дани Себальос сообщил, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери стал главным фактором в его решении перейти в лондонский клуб. "Арсенал" взял хавбека в аренду у "Реала" до конца сезона.
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Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.
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Общество
На регионы возложат оплату подарочного набора для новорожденного
На регионы может быть возложена оплата подарочного набора для новорожденного.
Обновлено в 19:13
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено в 16:39
Политика
СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
"Совет Безопасности выражает полную поддержку Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) и постановляет продлить их мандат на дополнительный период, заканчивающийся 31 января 2020 года", - сказано в резолюции, СБ ООН призывает к снижению напряженности в Восточном Средиземноморье.
Обновлено в 17:54
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Здоровье
Новый хирургический корпус построят в краевой больнице Ставрополя
Основную часть средств предоставит федеральный бюджет. Создать новый хирургический корпус планируют за три года.
Обновлено в 09:20
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Происшествия
Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован
Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, в котором во время пожара погибли четверо детей.
Обновлено в 05:06
Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков
«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 13:41
Футбол
Сульшер настаивает на скорейшем трансфере Магуайра
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер просит руководство ускорить процесс переговоров о покупке защитника "Лестера" Гарри Магуайра, информирует Sky Sports.
Обновлено в 11:54
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Кино
Скончался народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства
Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.
Обновлено в 15:52
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Здоровье
Более 500 петербуржцев посетили бесплатные медосмотры для дачников
Более 500 петербуржцев посетили бесплатные медосмотры для дачников.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения
"В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.
Обновлено в 16:03
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.
Обновлено в 18:15
Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Политика
Австрия объявила в розыск «сотрудника ГРУ Игоря Зайцева»
Прокуратура Зальцбурга объявила в розыск 65-летнего россиянина Игоря Зайцева, который якобы является сотрудником ГРУ и занимался шпионажем против Австрии.
Обновлено в 17:08
Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекорд
В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
Обновлено в 11:34
Футбол
Гол Ансальди помог «Торино» разгромить «Дебрецен» в Лиге Европы
"Торино" разгромил "Дебрецен" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:0. В составе итальянского клуба отличился бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди.
Обновлено в 16:57
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Футбол
«Ювентус» представил новый выездной комплект формы
Обновлено в 07:34
Авто
DAF XF назван лучшим грузовиком для крупных автопарков
Грузовик DAF XF получил награду Fleet Truck of the Year 2019 в рамках прошедшего в Великобритании конкурса Motor Transport Awards.
Обновлено в 06:06
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:29