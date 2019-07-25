Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.

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