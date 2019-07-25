Футбол
Дани Себальос решил перейти в «Арсенал» из-за ЭмериСпорт-Экспресс 11:04
Новичок "Арсенала" Дани Себальос сообщил, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери стал главным фактором в его решении перейти в лондонский клуб. "Арсенал" взял хавбека в аренду у "Реала" до конца сезона.
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Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.
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В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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Основную часть средств предоставит федеральный бюджет. Создать новый хирургический корпус планируют за три года.
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Число заражённых гепатитом В и С в мире превышает 325 миллионов человек, сообщается в обнародованном исследовании.
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