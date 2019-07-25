Футбол

Дани Себальос решил перейти в «Арсенал» из-за ЭмериСпорт-Экспресс 11:04

Новичок "Арсенала" Дани Себальос сообщил, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери стал главным фактором в его решении перейти в лондонский клуб. "Арсенал" взял хавбека в аренду у "Реала" до конца сезона.
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Унаи Эмери
Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.
— Унаи ЭмериГазета.Ru 10:26

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