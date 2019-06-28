Футбол

Дани Себальос: «Не хочу, чтобы „Реал“ меня продавал»Sports.ru 10:27

Полузащитник Дани Себальос заявил, что не хочет уходить из «Реала».
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Себальос: не хочу, чтобы «Реал» продавал меня

Чемпионат10:44

Себальос: «Я не хочу, чтобы „Реал“ меня продавал, но мне важно быть нужным»

Бомбардир.ру02:55

Себальос: «Не хочу уходить из „Реала“»

Soccer.ru11:19

Себальос: «Не хочу, чтобы „Реал“ меня продавал, но хочу чувствовать свою важность»

Sport24.ru02:33

Даниель Себальос: «Не хочу быть проданным»

Матч ТВ04:16

Себальос не хочет покидать «Реал»

Евро-футбол.ру04:15

Дани Себальос: «Не хочу, чтобы „Реал“ меня продавал»

Sports.ru10:27
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Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Никита Пресняков резко ответил на комментарий о беременности жены

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков категорично выразился в комментарии для подписчика в Instagram, который предположил, что супруга знаменитости беременна.
Обновлено в 02:42
Политика

Кремль рассказал о встрече Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина

«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35
Гаджеты

Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
Общество

Сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов рублей

Обновлено в 06:24
Автоспорт

Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии

Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Энергетика

Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7%

Белоруссия предлагает России в качестве компенсации за транспортировку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» повысить тарифы на транзит, сообщил гендиректор оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.
Обновлено в 11:37
Авто

Модель Opel Astra нового поколения появится в 2021 году

Компания Opel завершает работу над новым поколением Opel Astra.
Обновлено в 10:25
Авто

Раскрыто будущее огромных «ноздрей» BMW

Эдриан ван Хоойдонк, главный дизайнер марки, ответил на критику в адрес спорного стилистического решения и поведал о будущем бээмвэшной радиаторной решетки.
Обновлено в 03:54
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Политика

Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.
Обновлено в 07:56
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Авто

Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором

Обновлено в 09:46
Экономика

Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП

Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.
Обновлено в 07:38
Общество

В Саратове 20 августа откроется аэропорт «Гагарин»

Аэропорт "Гагарин" в Саратове откроется 20 августа, первый технический рейс состоится 18 августа - в День воздушного флота России, сообщает пресс-служба сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Помощница депутата Госдумы погибла в ДТП в Волгоградской области

Помощница депутата Госдумы, экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова, которой предоставили машину для встречи с избирателями от имени шефа, погибла в ДТП под Волгоградом вместе с водителем, также в аварии пострадал ребенок, сообщили РИА Новости в администрации региона.
Обновлено в 10:48
Футбол

Хорватский нападающий Деян Радоньич может перейти в «Крылья Советов»

"Крылья Советов" могут пополниться новым игроком - нападающим загребского "Локомотива" Деяном Радоньичем.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
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Дани Себальос
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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