Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»Vprognoze.ru 02:35

Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.

Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»

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