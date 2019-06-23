Футбол

Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»Vprognoze.ru 02:35

Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Пришло время поставить последнюю точку». Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Sport24.ru01:30

Самый титулованный игрок мира объявил об уходе из «ПСЖ»

Sport.ru04:29

Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Спорт-Экспресс01:15

Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Чемпионат02:08

Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Матч ТВ01:48

Дани Алвес покидает «ПСЖ»

Газета.Ru01:41

Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ

ТАСС02:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика

Путин ответил на вопрос, принимает ли Трамп решения самостоятельно

Устройство политической системы Соединенных Штатов не позволяет главе Белого дома Дональду Трампу реализовать многие вещи.
Обновлено в 05:37
Политика

Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Симферополе возле школы обнаружили крокодила

Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
Обновлено в 01:53
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO

Обновлено в 03:23
Здоровье

Ученые посоветовали, как прожить на 10 лет больше

Бюттнер отмечает, что сегодня все больше людей доживают до предела в 95 лет. В России средняя продолжительность жизни около 70 лет.
Обновлено в 03:24
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»

Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Происшествия

На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2

Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой

Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Общество

На Васильевском появились смотровые площадки с биноклями

Обновлено в 06:33
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Политика

США вложат в «сделку века» $50 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд.
Обновлено в 05:42
Здоровье

«Черный список» для пластических хирургов появится в Китае

Государственный комитет по делам здравоохранения Китая готовит "черный список" для пластических хирургов, которые "утратили доверие".
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Яна Рудковская гордится успехами сына Саши на льду в Японии

Продюсер Яна Рудковская в своем Инстаграм похвасталась успехами своего сына Саши.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

National Interest предупредил о риске ядерной войны

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Политика

Болтон высказался о войне с Ираном

Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

Обновлено в 06:20
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Обновлено в 06:10
Космос

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев грубо нарушил правила авиакомпании из-за истерики Лу

Обновлено в 05:00
Здоровье

Роспотребнадзор запретил купаться на реке Белая

Результаты последних исследований в Усольском районе, река Белая ( турбаза "Песчанная") показали, что данный участок водного объекта не соответствует требованиям гигиенических нормативов.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено в 06:42
Здоровье

Волгоградка весом 27 кг нуждается в помощи неравнодушных людей

Обновлено в 06:04
Политика

Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России

Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам

В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное