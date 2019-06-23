Футбол
Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»Vprognoze.ru 02:35
Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика
Путин ответил на вопрос, принимает ли Трамп решения самостоятельно
Устройство политической системы Соединенных Штатов не позволяет главе Белого дома Дональду Трампу реализовать многие вещи.
Обновлено в 05:37
Политика
Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Симферополе возле школы обнаружили крокодила
Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
Обновлено в 01:53
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Обновлено в 03:23
Здоровье
Ученые посоветовали, как прожить на 10 лет больше
Бюттнер отмечает, что сегодня все больше людей доживают до предела в 95 лет. В России средняя продолжительность жизни около 70 лет.
Обновлено в 03:24
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»
Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Происшествия
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Общество
На Васильевском появились смотровые площадки с биноклями
Обновлено в 06:33
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Политика
США вложат в «сделку века» $50 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд.
Обновлено в 05:42
Здоровье
«Черный список» для пластических хирургов появится в Китае
Государственный комитет по делам здравоохранения Китая готовит "черный список" для пластических хирургов, которые "утратили доверие".
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Яна Рудковская гордится успехами сына Саши на льду в Японии
Продюсер Яна Рудковская в своем Инстаграм похвасталась успехами своего сына Саши.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Политика
Болтон высказался о войне с Ираном
Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
Обновлено в 06:20
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Космос
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Роспотребнадзор запретил купаться на реке Белая
Результаты последних исследований в Усольском районе, река Белая ( турбаза "Песчанная") показали, что данный участок водного объекта не соответствует требованиям гигиенических нормативов.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России
Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24