Футбол

Дани Алвес принял решение покинуть «ПСЖ»Нева Спорт 02:39

Бразильский защитник Дани Алвес, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о том, что принял решение покинуть клуб. Об этом футболист написал на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фотографии с трофеями, которые он выиграл вместе с «парижанами».
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«Пришло время поставить последнюю точку». Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Sport24.ru01:30

Самый титулованный игрок мира объявил об уходе из «ПСЖ»

Sport.ru04:29

Дани Алвес покидает «ПСЖ»

Газета.Ru01:41

Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

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Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

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Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ

ТАСС02:18

Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Спорт-Экспресс01:15
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В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
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Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна

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Песков рассказал о подготовке к «Прямой линии» с Путиным

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