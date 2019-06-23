Дани Алвес принял решение покинуть «ПСЖ»Нева Спорт 02:39

Бразильский защитник Дани Алвес, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о том, что принял решение покинуть клуб. Об этом футболист написал на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фотографии с трофеями, которые он выиграл вместе с «парижанами».

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Хоккей НХЛ повысила потолок зарплат до 81,5 миллионов долларов В прошлом сезоне НХЛ потолок зарплат составлял 79,5 миллионов долларов. Был установлен и нижний предел зарплат игроков.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Политика В Грузии прокомментировали решение РФ о запрете авиасообщения Власти Грузии изучают решение России о запрете авиасообщения между двумя странами.

Футбол Карпин и Чернов рассказали о подготовке «Ростова» на Кубке Париматч Премьер Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился впечатлениями от предстоящего Кубка Париматч Премьер, а также рассказал о прибытии новичков в команду.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Политика «Грады» разгромили в столице Ливии украинский борт-гигант «Руслан» Отметил обвинитель также тот факт, что ещё один борт похожей модификации Ан-124 (5A-DKL), также принадлежащий авиакомпании Libyan Arab Air Cargo уже долгое время хранится на территории Киева.

Энергетика «Татнефть» и Туркмения договорились о расширении сотрудничества в области добычи нефти Российское ПАО "Татнефть" и туркменская национальная нефтяная компания "Туркменнебит" подписали меморандум о взаимопонимании в ходе рабочего визита в Татарстан президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, сообщается на сайте "Татнефти".

Общество Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.

Шоу-бизнес Владимир Винокур ради прописки решился на фиктивный брак В эфире программы «Честное слово» на Первом канале юморист рассказал, что однажды стажировался в театре Оперетты, но для трудоустройства туда обязательно было нужно иметь прописку в Москве.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Авто Новый Mini John Cooper Works GP представили на Нюрбургринге В Германии на гонке «24 часа Нюрбургринга» Mini представил свой самый мощный хэтчбек — John Cooper Works GP.

Происшествия Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.

Кино Любимые фильмы Джосса Уидона Сюжет фильма великолепен и действительно смешит.

Происшествия На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.