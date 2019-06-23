Футбол
Дани Алвес принял решение покинуть «ПСЖ»Нева Спорт 02:39
Бразильский защитник Дани Алвес, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о том, что принял решение покинуть клуб. Об этом футболист написал на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фотографии с трофеями, которые он выиграл вместе с «парижанами».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:14, Вашингтон
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до 81,5 миллионов долларов
В прошлом сезоне НХЛ потолок зарплат составлял 79,5 миллионов долларов. Был установлен и нижний предел зарплат игроков.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Происшествия
Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального
Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Политика
В Грузии прокомментировали решение РФ о запрете авиасообщения
Власти Грузии изучают решение России о запрете авиасообщения между двумя странами.
Обновлено вчера в 09:32
Футбол
Карпин и Чернов рассказали о подготовке «Ростова» на Кубке Париматч Премьер
Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился впечатлениями от предстоящего Кубка Париматч Премьер, а также рассказал о прибытии новичков в команду.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Пехота САА запросила помощи авиации для «выкуривания» боевиков с высот в Алеппо
Обновлено в 06:50
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
«Грады» разгромили в столице Ливии украинский борт-гигант «Руслан»
Отметил обвинитель также тот факт, что ещё один борт похожей модификации Ан-124 (5A-DKL), также принадлежащий авиакомпании Libyan Arab Air Cargo уже долгое время хранится на территории Киева.
Обновлено в 04:25
Энергетика
«Татнефть» и Туркмения договорились о расширении сотрудничества в области добычи нефти
Российское ПАО "Татнефть" и туркменская национальная нефтяная компания "Туркменнебит" подписали меморандум о взаимопонимании в ходе рабочего визита в Татарстан президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, сообщается на сайте "Татнефти".
Обновлено в 07:51
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
Обновлено в 03:44
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Владимир Винокур ради прописки решился на фиктивный брак
В эфире программы «Честное слово» на Первом канале юморист рассказал, что однажды стажировался в театре Оперетты, но для трудоустройства туда обязательно было нужно иметь прописку в Москве.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика
При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии
Обновлено в 07:30
Авто
Новый Mini John Cooper Works GP представили на Нюрбургринге
В Германии на гонке «24 часа Нюрбургринга» Mini представил свой самый мощный хэтчбек — John Cooper Works GP.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Политика
Путин поздравил граждан с празднованием Сабантуя
Обновлено в 03:19
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено вчера в 18:30
Кино
Любимые фильмы Джосса Уидона
Сюжет фильма великолепен и действительно смешит.
Обновлено в 07:00
Происшествия
На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика
Песков рассказал о подготовке к «Прямой линии» с Путиным
Прямая линия с президентом РФ состоялась 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут.
Обновлено в 07:46