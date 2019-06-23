Футбол

Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»Vprognoze.ru 02:35

Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
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Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Матч ТВ01:48

Самый титулованный игрок мира объявил об уходе из «ПСЖ»

Sport.ru04:29

Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ

ТАСС02:18

Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Чемпионат02:08

«Пришло время поставить последнюю точку». Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Sport24.ru01:30

Дани Алвес покидает «ПСЖ»

Газета.Ru01:41

Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Спорт-Экспресс01:15
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В издании The Wall Street Journal заявили, что советники по нацбезопасности пытались убедить Дональда Трампа, лидера США, нанести по Ирану точечные удары.
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В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
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Напомним, контракт итальянского вратаря с французским клубом «Пари Сен-Жермен» завершился по окончании сезона, продлевать его Буффон не стал, поскольку не хочет мириться с местом второго голкипера.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым.
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Черноусов завоевал золото Европейских игр в пулевой стрельбе

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Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
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Квартирные воры забили насмерть петербуржца костылем

С находившимся в квартире мужчиной церемониться не стали - его насмерть забили руками и костылем.
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Отметил обвинитель также тот факт, что ещё один борт похожей модификации Ан-124 (5A-DKL), также принадлежащий авиакомпании Libyan Arab Air Cargo уже долгое время хранится на территории Киева.
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Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
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Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
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Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Забайкалье пять человек погибли в ДТП на федеральной трассе

В Забайкалье в результате ДТП на федеральной трассе погибло пять человек, ещё четверо пострадали, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МВД по региону.
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Аренда укрепляется в цене

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Обновлено в 05:20
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

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Обновлено в 05:37
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«Краснодар» поздравил вратаря с днем рождения

Обновлено в 02:38
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Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

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