Футбол
Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»Vprognoze.ru 02:35
Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Политика
Президент Грузии заступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за поддержание потока туристов из России, которым запретили авиаперелеты в страну.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео
Обновлено в 05:45
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Общество
Осенняя погода придет в Москву в конце следующей недели
В конце следующей недели в столичном регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Обновлено в 04:00
Политика
В Казань прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
В Татарстан с рабочим визитом прибыла делегация Туркменистана во главе с президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Советники Трампа убеждали президента нанести удары по Ирану
В издании The Wall Street Journal заявили, что советники по нацбезопасности пытались убедить Дональда Трампа, лидера США, нанести по Ирану точечные удары.
Обновлено в 03:04
Происшествия
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
Обновлено в 06:37
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Футбол
Буффон может перейти в клуб из Чемпионшипа
Напомним, контракт итальянского вратаря с французским клубом «Пари Сен-Жермен» завершился по окончании сезона, продлевать его Буффон не стал, поскольку не хочет мириться с местом второго голкипера.
Обновлено в 05:35
Политика
Кудрин придрейфовал к Глазьеву после слов Путина
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым.
Обновлено в 05:54
Спорт
Черноусов завоевал золото Европейских игр в пулевой стрельбе
Обновлено в 05:16
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Политика
Путин рассказал, от чего зависит конечный успех работы властей
Поддержка людей зависит от доверия к власти, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Квартирные воры забили насмерть петербуржца костылем
С находившимся в квартире мужчиной церемониться не стали - его насмерть забили руками и костылем.
Обновлено в 05:18
Политика
«Грады» разгромили в столице Ливии украинский борт-гигант «Руслан»
Отметил обвинитель также тот факт, что ещё один борт похожей модификации Ан-124 (5A-DKL), также принадлежащий авиакомпании Libyan Arab Air Cargo уже долгое время хранится на территории Киева.
Обновлено в 04:25
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Кино
Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:31
Политика
Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии
Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Забайкалье пять человек погибли в ДТП на федеральной трассе
В Забайкалье в результате ДТП на федеральной трассе погибло пять человек, ещё четверо пострадали, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МВД по региону.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено вчера в 13:56
Недвижимость
Аренда укрепляется в цене
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в июне выросла в среднем на 2,6% относительно мая, до 18,2 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 05:20
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Футбол
«Краснодар» поздравил вратаря с днем рождения
Обновлено в 02:38
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51