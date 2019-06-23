Футбол
Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»Vprognoze.ru 02:35
Напомним, Алвес перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" летом 2017 года. За это время он отыграл за «парижан» 73 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 18 результативных передач. Вместе с клубом он дважды выиграл чемпионат Франции и по разу Кубок страны и Кубок лиги.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Политика
Президент Грузии вступилась за туристов из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
Защитник «ПСЖ» прокомментировал информацию о переходе Неймара
Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал, что уход Неймара из парижской команды является очень деликатной темой.
Обновлено в 03:01
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить 5G-поддержку
Как пишет «АСТЕРА», Samsung в Galaxy A90 может установить 5G-модем и мощную основную камеру.
Обновлено вчера в 14:56
Путешествия
Определены самые популярные летом автобусные маршруты
Переезд из Москвы в Керчь переместился с десятой на 17 строчку в списке самых популярных, а Москва—Евпатория - опустился с девятого места на 51.
Обновлено в 05:25
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Антироссийский демарш грузинских футболистов
Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Политика
В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ
Первый Марш равенства в 2012 году был отменен из-за угроз, в 2014-м акцию опять отменили из-за того, что правоохранители не смогли обеспечить порядок на акции, но с 2016-го на мероприятия уже выходили сотни человек.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
Воздушно-космические силы России получили два новейших вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Происшествия
Пять человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Крыму
В результатет дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Среди пострадавших — один несовершеннолетний.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами
Обновлено вчера в 10:23
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 23:14
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод
Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи на протяжении последних лет появлялись с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Здоровье
Названы болезни животных, передающиеся человеку
Существуют болезни, которые могут передаваться от животного людям.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике
Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым
"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Общество
Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено 21 июня в 15:25