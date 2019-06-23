Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»Vprognoze.ru 02:35

Напомним, Алвес перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" летом 2017 года. За это время он отыграл за «парижан» 73 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 18 результативных передач. Вместе с клубом он дважды выиграл чемпионат Франции и по разу Кубок страны и Кубок лиги.

Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»

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