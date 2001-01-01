Футбол
Дани Алвес заступился за Неймара и сравнил его с Месси и РоналдуЧемпионат 02:55
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился мыслями о критике в адрес его партнёра по национальной команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Экономика
Центральный банк Ирана запретил покупку и продажу Bitcoin
Заместитель главы центробанка Ирана Насер Хакими заявил, что в стране запрещена покупка и продажа Bitcoin, пишет Tasnim News Agency.
Обновлено в 04:05
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Общество
В бургерах из сетевых фастфудов нашли антибиотики
Роскачество проверило бургеры в кафе быстрого питания и обнаружило следы антибиотиков.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Общество
В Смоленске обнаружили останки соратника Наполеона
Если ДНК-экспертиза подтвердит личность генерала Гюдена, останки будут перезахоронены во Франции.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области
Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня
В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
Общество
Минсельхоз заявил о массовой гибели пчел в регионах
Минсельхоз обеспокоен массовой гибелью пчел в 14 регионах, включая Татарстан.
Обновлено в 04:16
Общество
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Общество
Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра
В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В новосибирском аэропорту задержали работорговца
Обновлено в 04:21
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР
Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 02:41
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Недвижимость
Московский рынок складской недвижимости побил шестилетний рекорд
Общий объем предложения складской недвижимости в Московском регионе по итогам первого полугодия 2019 года достиг 14,9 млн кв. м. Больше половины (52%) площади всех введенных площадей приходится на спекулятивные проекты.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое
Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:40
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Арбитраж признал банкротом экс-главу МФО «Домашние деньги» Бернштама
Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению АКБ "Русский трастовый банк" ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама.
Обновлено в 04:47
Кино
Сэмюэл Л. Джексон снимется с Крисом Роком в новой «Пиле»
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии планов объединить Белоруссию и Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос объединения России и Белоруссии не обсуждается.
Обновлено в 04:41
Кино
Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе
Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.
Обновлено в 03:57
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о слабости женского ума
Смирнов добавил, что «женский ум для другого создан». Он отметил, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян
Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01