Футбол

Дани Алвес заступился за Неймара и сравнил его с Месси и РоналдуЧемпионат 02:55

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился мыслями о критике в адрес его партнёра по национальной команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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Дани Алвес заступился за Неймара и сравнил его с Месси и Роналду

Чемпионат02:55

Дани Алвес: «Я не согласен с критикой в адрес Неймара»

Soccer.ru02:11
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