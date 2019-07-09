Футбол
Дани Алвес заступился за Неймара и сравнил его с Месси и РоналдуЧемпионат 02:55
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился мыслями о критике в адрес его партнёра по национальной команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Экономика
Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Обновлено в 05:20
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество
Проливной дождь затопил петербургские улицы
Во вторник, 9 июля, в Петербурге из-за ливня затопило несколько улиц.
Обновлено в 05:37
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Самолет Владимира Путина прилетел в Екатеринбург
Лайнер принадлежит управлению делами президента России, на нем летает Владимир Путин. Президент должен прилететь в город 9 июля.
Обновлено в 06:09
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Общество
На Москву идет гроза и сильный ветер
Обновлено в 04:59
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Общество
Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала
Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28
Общество
Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин
Уполномоченный при президента по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии
Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Футбол
Джон Терри может возглавить «Ньюкасл»
Бывший капитан сборной Англии Джон Терри может стать главным тренером «Ньюкасла», информирует The Guardian.
Обновлено в 04:58
Общество
Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков
Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.
Обновлено в 06:14
Общество
В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей
Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР
Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации
Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено вчера в 10:27
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
Обновлено в 03:26
Общество
45-летний Константин Драчук возглавил АО «ЛГЭК»
Должность гендиректора представила администрация области, после ухода Владимира Башкарева с поста по собственному желанию.
Обновлено в 02:25
Политика
Националисты зажгли файеры в ходе акции в Киеве против NEWSONE
Украинские националисты устроили акцию протеста у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, где проходит заседание по вопросу телеканала NEWSONE.
Обновлено в 05:19
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Футбол
Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футбол
Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.
Обновлено в 05:25
Хоккей
«Авангард» с помощью ребуса объявил о переходе Андригетто
Обновлено в 04:26
Происшествия
Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию
45% опрошенных считают, что Белоруссия воспользовалась случаем, поэтому белорусской стороной сразу были опубликованы такие провокационные данные.
Обновлено в 04:45
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41