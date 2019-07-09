Футбол
Дани Алвес заступился за Неймара и сравнил его с Месси и РоналдуЧемпионат 02:55
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился мыслями о критике в адрес его партнёра по национальной команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Политика
Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено в 09:10
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Политика
Президент Грузии обратилась к России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на «провокации радикальных сил».
Обновлено в 08:00
Политика
Путин уличил власти Грузии в незнании истории
Как считает Путин, сегодняшним властям Грузии было бы очень полезно подучить собственную историю, а именно, «историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии», а если этого не произойдет, то и отношения с Россией им вряд ли удастся наладить.
Обновлено в 10:16
Политика
Правительство рассмотрит предложение о запрете импорта вина из Грузии
Правительство России рассмотрит обращение депутатов Госдумы о запрете импорта вина и минеральной воды из Грузии, а также инициативу о заморозке денежных переводов из РФ в эту страну.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже
Жаклин тесно общалась с покойной мамой актрисы Маршелин, а теперь поддерживает теплые отношения с самой Джоли.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Корвет «Меркурий» планируют передать ВМФ РФ в 2022 году
Корвет проекта 20386 «Меркурий» передадут Военно-морскому флоту РФ в конце 2022 года.
Обновлено в 05:46
Политика
Путин заявил о деградации природы и климата
В современном мире продолжается активная деградация природы и климата.
Обновлено в 10:17
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Обновлено в 06:16
Футбол
Хавбек ЦСКА Ахметов подтвердил интерес лондонского «Арсенала» и «Ромы»
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своем отношении к публикациям СМИ об интересе лондонского «Арсенала», а также итальянской «Ромы».
Обновлено в 10:12
Спорт
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Технологии
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом.
Обновлено в 10:03
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Футбол
«МЮ» заинтересован в трансфере полузащитника «Саутгемптона»
По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Нетаньяху угрожает Ирану ударом с использованием F-35
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в эскадрилье новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 американского производства и пригрозил Исламской Республике Иран применением этих боевых машин.
Обновлено в 09:49
Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Футбол
Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче
Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Экономика
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Транспорт
Опубликован список всех дорожных камер Москвы
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил адресный список всех дорожных камер фото- и видеофиксации Москвы.
Обновлено в 10:47