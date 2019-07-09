Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился мыслями о критике в адрес его партнёра по национальной команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Дани Алвес заступился за Неймара и сравнил его с Месси и Роналду

Политика Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».

Общество В России упростили процедуру получения инвалидности Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.

Политика Президент Грузии обратилась к России Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на «провокации радикальных сил».

Политика Путин уличил власти Грузии в незнании истории Как считает Путин, сегодняшним властям Грузии было бы очень полезно подучить собственную историю, а именно, «историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии», а если этого не произойдет, то и отношения с Россией им вряд ли удастся наладить.

Политика Правительство рассмотрит предложение о запрете импорта вина из Грузии Правительство России рассмотрит обращение депутатов Госдумы о запрете импорта вина и минеральной воды из Грузии, а также инициативу о заморозке денежных переводов из РФ в эту страну.

Происшествия Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Шоу-бизнес Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже Жаклин тесно общалась с покойной мамой актрисы Маршелин, а теперь поддерживает теплые отношения с самой Джоли.

Политика Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.

Политика Путин заявил о деградации природы и климата В современном мире продолжается активная деградация природы и климата.

Политика Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Технологии В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Футбол Хавбек ЦСКА Ахметов подтвердил интерес лондонского «Арсенала» и «Ромы» Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своем отношении к публикациям СМИ об интересе лондонского «Арсенала», а также итальянской «Ромы».

Спорт Глушаков подал заявление на бывшую жену Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Происшествия В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.

Авто Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.

Футбол «МЮ» заинтересован в трансфере полузащитника «Саутгемптона» По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

Армия и оружие Нетаньяху угрожает Ирану ударом с использованием F-35 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в эскадрилье новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 американского производства и пригрозил Исламской Республике Иран применением этих боевых машин.

Финансы Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

Футбол Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках.

Армия и оружие Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча» В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.

Экономика В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом» По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.