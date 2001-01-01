Бразильский защитник Дани Алвес отметился голом в дебютном матче за свой новый клуб «Сан-Паулу». Футболист отличился в матче 15-го тура чемпионата Бразилии с «Сеарой» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

Дани Алвес забил гол в дебютном матче за «Сан-Паулу»

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