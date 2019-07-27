Футбол

Дани Алвес в инстаграме: «Ищу работу»Sports.ru 09:00

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес продолжает искать новый клуб.
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«Куда мне отправить свое резюме?» Самый титулованный футболист в истории ищет работу

Sport24.ru08:23

Дани Алвес ищет работу через социальные сети

Газета.Ru09:43

Алвес: ищу работу, куда отправлять резюме?

Чемпионат08:35

Капитан сборной Бразилии ищет работу через Instagram

Sportbox.RU09:10

Дани Алвес в инстаграме: «Ищу работу»

Sports.ru09:00

Капитан сборной Бразилии ищет работу через Instagram

Матч ТВ09:10

Дани Алвес: "Куда мне отправить резюме?"

Soccer.ru08:33
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Происшествия

В редакцию «Дождя» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Кино

Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости»

Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме "Брестская крепость", погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии.
Обновлено в 09:46
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Полиция разогнала сидящих на асфальте в Брюсовом переулке митингующих

Обновлено в 09:17
Политика

Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым

Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие

Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100

На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.
Обновлено вчера в 20:13
Автоспорт

Квят показал 14-й результат в квалификации «Гран-при Германии»

Обновлено в 09:44
Политика

Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Политика

Китай захотел плечом к плечу работать с Россией

По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В студию «Навальный Live» пришла полиция

Полиция ворвалась в студию YouTube-канала «Навальный Live».
Обновлено в 09:27
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В питерской канализации обнаружены тела блогера и диггера

Обновлено в 08:26
Происшествия

Участников незаконной акции в Москве задерживает полиция

Сотрудники полиции задерживают участников несогласованного митинга и препровождают их в автозаки. Точное число задержанных пока неизвестно.
Обновлено в 07:56
Игры

Игроки обходят микротранзакции в Wolfenstein: Youngblood с помощью читов

ПК-игроки в Wolfenstein: Youngblood нашли способ обхода микротранзакций с помощью читов.
Обновлено в 09:09
Политика

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Транспорт

Айсен Николаев: Железная дорога — стимул для строительства моста через Лену

Обновлено в 01:19
Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

Обновлено в 07:27
Кино

Телеканал НТВ потребовал удалить трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 06:50
Происшествия

В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета

Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Политика

Послы 50 стран выразили поддержку Китаю по Синьцзяну в ООН

Послы 50 государств подписали письмо в поддержку позиции Китая по вопросу о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, сообщает пресс-служба китайского постоянного представительства при ООН.
Обновлено вчера в 19:41
Кино

«Рассказ служанки» продлен на четвертый сезон

Телесериал "Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Смартфон iQoo Plus 5G оценен в 655 долларов

При стоимости в 655 долларов США iQoo Plus 5G может составить конкуренцию не только аппаратам своего класса, но и многим флагманским девайсам на ОС Android.Основой аппарата является процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, работающий при помощи 8 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 08:23
Политика

Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн

Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Бывшая жена Тимати назвала пол ребёнка Решетовой

Экс-жена певца Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка от невесты Анастасии Решетовой.
Обновлено в 07:50
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Даниэл Алвес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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