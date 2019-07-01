Футбол

Дани Алвес стал первым футболистом, выигравшим 40 трофеевSport.ru вчера в 18:30

Бразильский защитник Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 трофеев за время карьеры. Алвес ранее стал победителем Куба Америки в составе сборной Бразилии. В финальном матче бразильцы нанесли поражение сборной Перу со счётом 3:1.
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Дани Алвес стал первым футболистом, выигравшим 40 трофеев

Sport.ruвчера в 18:30

Бразилия выиграла Кубок Америки, Месси грозит дисквалификация, стычка Хабиба и Диаса и другие новости утра

Sports.ru00:00

Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке Америки

Чемпионатвчера в 20:48

Бразилец Дани Алвес признан лучшим футболистом Кубка Америки 2019 года

ТАССвчера в 18:52

Алиссон посвятил Таффарелу приз лучшему вратарю на Кубке Америки

Sport24.ru02:03

Дани Алвес стал первым футболистом в истории, который выиграл 40 титулов за карьеру

Матч ТВвчера в 18:26

Дани Алвес – лучший игрок Кубка Америки, Алиссон – лучший голкипер

Спорт-Экспрессвчера в 18:32
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Политика

«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
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Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами

Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
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Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
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Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Космос

Китай завершил строительство марсохода

Обновлено в 02:30
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления хлебом

Обновлено в 01:06
Здоровье

Врачи рассказали о лечебных свойствах грибов

Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой впервые показала своего бойфренда

Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в Соединенных Штатах Америки. В своих соцсетях девушка выставила фото с бойфрендом.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Политика

Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии

Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Культура

Детям показали порно на семейной ярмарке в Калифорнии

Обновлено в 02:50
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Узбекистан купит у России истребители

Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Политика

Комитет ОБСЕ отклонил резолюцию России о борьбе с неонацизмом

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию России о борьбе с нацистским движением и запрете героизации его представителей, сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 10:39
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 01:45
Происшествия

Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол

Журналист Карпов: «Спартак» согласовал трансфер Хаджи за 11 миллионов

Обновлено вчера в 16:31
Финансы

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Энергетика

Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.
Обновлено вчера в 23:26
Финансы

Доллару предрекли ослабление во втором полугодии

Нет повода не снизить На грядущее ослабление американской валюты указывает изменившаяся риторика Федеральной резервной системы, отмечают экономисты Saxo Bank.
Обновлено в 01:00
Финансы

ЦБ Китая готовит девальвацию юаня?

Народный банк Китая переходит к политике девальвации национальной валюты: сегодня курс юаня был снижен на максимальную величину с середины мая.
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Даниэл Алвес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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