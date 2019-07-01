Футбол
Дани Алвес стал первым футболистом, выигравшим 40 трофеевSport.ru вчера в 18:30
Бразильский защитник Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 трофеев за время карьеры. Алвес ранее стал победителем Куба Америки в составе сборной Бразилии. В финальном матче бразильцы нанесли поражение сборной Перу со счётом 3:1.
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«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
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Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Общество
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Обновлено в 02:03
Политика
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Обновлено в 01:17
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Космос
Китай завершил строительство марсохода
Обновлено в 02:30
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Врачи рассказали о лечебных свойствах грибов
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой впервые показала своего бойфренда
Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в Соединенных Штатах Америки. В своих соцсетях девушка выставила фото с бойфрендом.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Политика
Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии
Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Культура
Детям показали порно на семейной ярмарке в Калифорнии
Обновлено в 02:50
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Узбекистан купит у России истребители
Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Политика
Комитет ОБСЕ отклонил резолюцию России о борьбе с неонацизмом
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию России о борьбе с нацистским движением и запрете героизации его представителей, сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 10:39
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол
Журналист Карпов: «Спартак» согласовал трансфер Хаджи за 11 миллионов
Обновлено вчера в 16:31
Финансы
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Энергетика
Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.
Обновлено вчера в 23:26
Финансы
Доллару предрекли ослабление во втором полугодии
Нет повода не снизить На грядущее ослабление американской валюты указывает изменившаяся риторика Федеральной резервной системы, отмечают экономисты Saxo Bank.
Обновлено в 01:00
Финансы
ЦБ Китая готовит девальвацию юаня?
Народный банк Китая переходит к политике девальвации национальной валюты: сегодня курс юаня был снижен на максимальную величину с середины мая.
Обновлено в 01:11