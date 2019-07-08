Футбол
Дани Алвес стал первым футболистом, выигравшим 40 трофеевSport.ru вчера в 18:30
Бразильский защитник Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 трофеев за время карьеры. Алвес ранее стал победителем Куба Америки в составе сборной Бразилии. В финальном матче бразильцы нанесли поражение сборной Перу со счётом 3:1.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Политика
Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим
Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
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Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 05:52
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Зеленский назвал телемост Украины и России опасным пиар-ходом
По словам главы государства, телемост между телеканалами NewsOne и «Россия 1» является дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 05:51
Происшествия
СК проверяет данные о таксисте, домогавшемся пассажирки в Москве
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Обновлено в 04:31
Общество
В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ
Врио главы Башкирии Радий Хабиров пояснил, что всего 16 выпускников были дисквалифицированы и остались без аттестатов.
Обновлено в 04:28
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Авто
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus
Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Зенитный комплекс «Панцирь-СМ» создан для боя с умными машинами
На форуме «Армия-2019» посетители могли увидеть новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». В настоящее время идут его государственные испытания.
Обновлено в 05:20
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Энергетика
Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года
Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.
Обновлено в 02:25
Общество
СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.
Обновлено в 01:12
Футбол
«В колонии можно играть в футбол, работать, научиться шить. Не думаю, что Кокорин с Мамаевым надломятся»
Сергей Галицкий – о Мамаеве, Мусаеве и бизнесе в футболе Не осуждаю Галицкого – Никому не желаю попасть в тюрьму, – начал Югрин.
Обновлено в 03:00
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Экономика
Россия имеет все предпосылки для лидерства в цифровом мире — Акимов
Россия может стать лидером в новом мире передовых цифровых технологий, и уже сейчас имеет одну из самых дешёвых инфраструктур цифровой коммуникации.
Обновлено в 05:36
Футбол
УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Заболевших российских туристок экстренно эвакуировали из Турции
В Турции во время отдыха заболели и были экстренно эвакуированы спецбортом две гражданки России, туристки из Москвы и Нижневартовска.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Следствие попросило продлить домашний арест Калви
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве.
Обновлено в 04:40
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
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Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Единоборства
Фергюсон сделал прогноз на бой Хабиба против Порье
Обновлено в 04:19
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига
Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.
Обновлено в 05:28
Футбол
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Общество
Град и грозы ожидаются в Крыму в ближайшее время
По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.
Обновлено 06 июля в 07:40
Наука
Япония создаст подлодки нового поколения
В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено вчера в 10:49
Кино
Файги рассказал о сцене после титров в новом фильме про Человека-паука
Глава студии Marvel Кевин Файги объяснил фанатам её киновселенной сцену, которая была показана после титров кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 05:04
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04