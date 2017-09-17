Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»Спорт-Экспресс вчера в 20:40
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, у которого закончился контракт с "ПСЖ", стал игроком "Сан-Паулу". 36-летний бразилец подписал соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года. В прошедшем сезоне Алвес провел 32 матча и забил 3 гола за "ПСЖ".
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Президент «Сан-Паулу»: «Однажды сказал Дани Алвесу, что он будет играть за наш клуб»
Спорт-Экспрессвчера в 21:23
Экс-защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес перешел в «Сан-Паулу» и взял 10-й номер
Sport24.ruвчера в 20:17
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
Слуцкий: ответственность за слом ДРСМД лежит на США
"Ответственность за слом ДРСМД лежит исключительно на США", - цитирует его ТАСС.
Обновлено в 09:41
Политика
Медведев высказался насчет протеста Токио из-за визита на Курилы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протест Токио из-за визита российских чиновников на Курильские острова не вызывает в Москве беспокойства, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено вчера в 18:22
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку НПФ «Будущее»
В заявлении ведомство сказано, что денежные средства из пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России выводились в НПФ «Будущее» без ведома владельцев пенсионных счетов.
Обновлено в 08:59
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:40
Футбол
КДК РФС наказал «Ростов» за избиение болельщиков «Спартака»
Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС футбольный клуб "Ростов" условно наказан проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче второго тура чемпионата России со "Спартаком".
Обновлено в 09:43
Здоровье
Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов в России
На втором месте по количеству летальных исходов находится рак легких, на третьем — рак желудка.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 02:22
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Общество
Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву
Обновлено в 08:14
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Энергетика
Литва обжаловала решение по иску к «Газпрому» в Верховном суде Швеции
Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ.
Обновлено в 08:07
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье погибли пять человек
В результате ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье пять человек погибли и 18 получили травмы.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
США закупили вооружений более чем на $2 трлн
Обновлено в 03:14
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".
Обновлено в 09:40
Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено 31 июля в 08:37
Футбол
ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро
Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Обновлено в 02:12