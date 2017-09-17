Футбол

Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»Спорт-Экспресс вчера в 20:40

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, у которого закончился контракт с "ПСЖ", стал игроком "Сан-Паулу". 36-летний бразилец подписал соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года. В прошедшем сезоне Алвес провел 32 матча и забил 3 гола за "ПСЖ".
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Главные новости утра. Дани Алвес – игрок «Сан-Паулу», Вагнер Лав сделал дубль

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Soccer.ruвчера в 21:09

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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
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Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
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Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

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Генпрокуратура начала проверку НПФ «Будущее»

В заявлении ведомство сказано, что денежные средства из пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России выводились в НПФ «Будущее» без ведома владельцев пенсионных счетов.
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Суд арестовал четверых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

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2 августа православные верующие празднуют Ильин день

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Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.
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Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов в России

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Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров

Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву

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В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе

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В ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье погибли пять человек

В результате ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье пять человек погибли и 18 получили травмы.
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В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
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Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".
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С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам

С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
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ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро

Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
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В столице Таиланда прогремели пять взрывов

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Даниэл Алвес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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