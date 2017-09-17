Футбол

Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»Спорт-Экспресс 20:40

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, у которого закончился контракт с "ПСЖ", стал игроком "Сан-Паулу". 36-летний бразилец подписал соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года. В прошедшем сезоне Алвес провел 32 матча и забил 3 гола за "ПСЖ".
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Дани Алвес официально стал игроком «Сан-Паулу»

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Даниэл Алвес
Бразильский футболист
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