Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»Спорт-Экспресс вчера в 20:40
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, у которого закончился контракт с "ПСЖ", стал игроком "Сан-Паулу". 36-летний бразилец подписал соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года. В прошедшем сезоне Алвес провел 32 матча и забил 3 гола за "ПСЖ".
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Экс-защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес перешел в «Сан-Паулу» и взял 10-й номер
Sport24.ruвчера в 20:17
Президент «Сан-Паулу»: «Однажды сказал Дани Алвесу, что он будет играть за наш клуб»
Спорт-Экспрессвчера в 21:23
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика
Трамп по телефону предложил Путину помощь в тушении пожаров в Сибири
Во время беседы глава Соединенных Штатов предложил Москве помощь в тушении лесных пожаров, отметив, что это станет хорошей основой для возобновления полноформатных отношений.
Обновлено 31 июля в 16:43
Футбол
РФС прокомментировал решение КДК по инциденту с фанатами «Спартака»
В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение Контрольно-дисциплинарного комитета по поводу инцидента с болельщиками московского «Спартака», произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Авиация Минобороны за двое суток потушила пожары площадью 113 тысяч га
Обновлено в 12:10
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
Обновлено в 12:35
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Политика
В МИД не удивились новым санкциям США против РФ
Накануне американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол написали президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выразили свою обеспокоенность из-за бездействия Вашингтона в отношении России и невведения второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:33
Общество
Хозяин зоопарков в Крыму: Сибирь нужно было отдать немцам в 1941 году
Владелец крупнейшего в Европе сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков навлек на себя гнев россиян и оказался в центре скандала после высказывания о пожарах в Сибири.
Обновлено в 09:04
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Политика
Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:25
Политика
Путину рассказали о новых мерах соцподдержки в Астраханской области
Глава государства в пятницу обсудил с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным дополнительную социальную поддержку населения и доступность медицинской помощи в регионе.
Обновлено в 10:09
Футбол
Малком: «Зенит» знает вся Европа
Обновлено в 10:29
Наука
Названы способы похудения для склонных к полноте
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Израиль и США пригрозили России новой ракетой
Эксперты согласились, что отныне "практически на все виды российских ракет у Израиля теперь есть противоядие", передает "Свободная пресса".
Обновлено в 06:25
Музыка
Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат
Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Футбол
Цорн: нет такого предложения, чтобы мы хотели отпустить Мельгарехо
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн не подтвердил слова главного тренера команды Олега Кононова, что полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинет клуб.
Обновлено в 12:40
Экономика
«Московская Биржа» в июле снизила объем торгов на 4,1%
В июле 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 72,1 трлн рублей. Об этом сообщила торговая площадка.
Обновлено в 11:12
Музыка
Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке
Обновлено в 11:58
Футбол
Андре Шюррле: «Жду предстоящего дерби с „Динамо“, хочу поскорее увидеть фанатов и стадион»
Нападающий Андре Шюррле, недавно пополнивший состав «Спартака», поделился впечатлениями после первых дней пребывания в команде, а также сообщил о своем намерении выучить русский язык.
Обновлено в 12:18
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Во Франции разбился тушивший природные пожары самолёт
Обновлено в 12:28
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15