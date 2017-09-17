Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»Спорт-Экспресс вчера в 20:40
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, у которого закончился контракт с "ПСЖ", стал игроком "Сан-Паулу". 36-летний бразилец подписал соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года. В прошедшем сезоне Алвес провел 32 матча и забил 3 гола за "ПСЖ".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес перешел в «Сан-Паулу» и взял 10-й номер
Sport24.ruвчера в 20:17
Президент «Сан-Паулу»: «Однажды сказал Дани Алвесу, что он будет играть за наш клуб»
Спорт-Экспрессвчера в 21:23
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Дым от пожаров в Сибири дошёл до США и Канады
«Дым простирается через восточную часть России на Аляску вниз по западному побережью Канады, а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла», — отмечается в сообщении Центра космических полётов NASA в Гринбелте.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Политика
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках
Пресненский суд Москвы арестовал участника митинга 27 июля Ивана Подкопаева по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Политика
Трамп объявил о введении новых пошлин против Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября вводит пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 14:01
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек
Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Убийство полицейского в Сургуте: возбуждено уголовное дело
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Обновлено в 05:06
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Общество
Звезду сериала «Игра престолов» оскорбили в розничном магазине Лондона
Актриса Лаура Прадельска, которая исполнила одну из эпизодических ролей в сериале «Игра престолов», рассказала на сайте Twitter, что её сильно оскорбили в одном из лондонских магазинов.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Москве мужчина насиловал свою дочь на протяжении 18 лет
Вечером в среду, 31 июля, в московское отделение полиции обратилась 31-летняя девушка с заявлением на своего отца, который насиловал ее восемнадцать лет - все началось, когда она была еще несовершеннолетний.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Общество
Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать
Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.
Обновлено в 04:05
Политика
Дональд Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 07:43
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" соединил Крым и Краснодарский край, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Обновлено в 05:07
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Наука
Названа главная причина развития рака
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Памфилова назвала безответственными призывы на несанкционированные митинги
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова осудила оппозиционных кандидатов за призывы на несанкционированный пикет 3 августа.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон
Обновлено 31 июля в 23:40
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимира Тищенко, начало лето будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 01:19
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Футбол
«Арсенал» покинул Лигу Европы, проиграв «Нефтчи»
"Арсенал" по сумме двух встреч проигрывает "Нефтчи" с общим счетом 0:4. Свое дебютное попадание в еврокубки туляки завершили на первой стадии.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34