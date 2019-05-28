Футбол
Дани Алвес сменил Неймара в роли капитана сборной БразилииБомбардир.ру вчера в 23:12
Главный тренер сборной Бразилии Тите выбрал защитника «ПСЖ» Дани Алвеса в качестве капитана на предстоящий кубок Америки-2019. Ранее это право оставалось за Неймаром. Дани Алвес выйдет с капитанской повязкой в товарищеских матчах против Катара и Гондураса, а также во время всех игр кубка Америки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии. Новый капитан - Дани Алвес
Спорт-Экспрессвчера в 21:55
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Армия и оружие
Российских экспертов ждут в Турции для установки С-400
Министр обороны Хулуси Акар заявил, что в Турцию прибудут российские эксперты для установки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Обвиняемый по делу «Зимней вишни» отказался от адвоката
Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, подал ходатайство об отказе от адвоката.
Обновлено в 01:08
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Культура
Макс Фадеев снялся в сериале на ТНТ. Фанаты недовольны
Обновлено в 01:52
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
Уж не так безобиден, как вы думаете
В выходные народ рвется на природу. Про возможность встретить змею в лесу, поле, на даче, наконец, мало кто думает.
Обновлено 26 мая в 05:00
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство»
Примадонна поинтересовалась у Лизы, не знает ли она средство, позволяющее вернуться в детство, на что девочка немного подумала, а потом посоветовала маме больше радоваться, чтобы быть похожей на ребёнка.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Судьбу украинских моряков решит суд в России
Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Авто
В России растут продажи автомобилей китайских брендов
В течение 4 первых месяцев текущего года в Российской Федерации продали 10 098 китайских машин.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады
Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие
В КНДР рассказали о планах США поставить Южной Корее новейшие ракеты
Намерение южнокорейских властей приобрести у Соединенных Штатов зенитные корабельные ракеты угрожает миру и стабильности в регионе, сообщает информационный портал КНДР Uriminzokkiri («Вместе с нашей нацией»).
Обновлено в 02:05
Музыка
Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире
Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Суд отправил в психбольницу авиадебошира с рейса Москва-Владивосток
Суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу хулигана, который устроил дебош на борту рейса, летевшего из Москвы во Владивосток, сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК России.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Вашингтоне пять человек пострадали в результате стрельбы
Пять человек, включая одного мальчика, получили ранения в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает во вторник телеканал WUSA9.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Обновлено в 00:00
Космос
Молния ударила в стартовавшую с Плесецка ракету-носитель «Союз»
Разряд молнии ударил в ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» во время старта с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 07:14
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Медведев допустил расширение ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка
Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Рогозин считает ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовое положение Центра Хруничева представляет угрозу нацбезопасности.
Обновлено в 01:19
Происшествия
На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом
В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32