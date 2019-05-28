Футбол

Дани Алвес сменил Неймара в роли капитана сборной БразилииБомбардир.ру вчера в 23:12

Главный тренер сборной Бразилии Тите выбрал защитника «ПСЖ» Дани Алвеса в качестве капитана на предстоящий кубок Америки-2019. Ранее это право оставалось за Неймаром. Дани Алвес выйдет с капитанской повязкой в товарищеских матчах против Катара и Гондураса, а также во время всех игр кубка Америки.
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Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии

Газета.Ruвчера в 22:32

Неймар лишён капитанской повязки в сборной Бразилии

Soccer.ruвчера в 20:23

Неймар не будет капитаном сборной Бразилии во время Кубка Америки

Sportbox.RUвчера в 21:40

Неймар не будет капитаном сборной Бразилии во время Кубка Америки

Матч ТВвчера в 21:40

Неймара лишили капитанской повязки в сборной Бразилии

Sport24.ruвчера в 21:23

Неймар лишён капитанской повязки в сборной Бразилии

Чемпионатвчера в 20:52

Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии. Новый капитан - Дани Алвес

Спорт-Экспрессвчера в 21:55
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
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Обвиняемый по делу «Зимней вишни» отказался от адвоката

Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, подал ходатайство об отказе от адвоката.
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Макс Фадеев снялся в сериале на ТНТ. Фанаты недовольны

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Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
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Уж не так безобиден, как вы думаете

В выходные народ рвется на природу. Про возможность встретить змею в лесу, поле, на даче, наконец, мало кто думает.
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Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
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Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Казахстан одобрил соглашение с Россией о пусках ракет с «Байконура»

Обновлено в 01:04
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Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

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Обновлено вчера в 00:00
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Судьбу украинских моряков решит суд в России

Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Авто

В России растут продажи автомобилей китайских брендов

В течение 4 первых месяцев текущего года в Российской Федерации продали 10 098 китайских машин.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие

В КНДР рассказали о планах США поставить Южной Корее новейшие ракеты

Намерение южнокорейских властей приобрести у Соединенных Штатов зенитные корабельные ракеты угрожает миру и стабильности в регионе, сообщает информационный портал КНДР Uriminzokkiri («Вместе с нашей нацией»).
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В Железноводске Дмитрий Харатьян порадовал продолжением «Гардемаринов»

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Происшествия

Суд отправил в психбольницу авиадебошира с рейса Москва-Владивосток

Суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу хулигана, который устроил дебош на борту рейса, летевшего из Москвы во Владивосток, сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК России.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Вашингтоне пять человек пострадали в результате стрельбы

Пять человек, включая одного мальчика, получили ранения в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает во вторник телеканал WUSA9.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика

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Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

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Обновлено в 00:00
Космос

Молния ударила в стартовавшую с Плесецка ракету-носитель «Союз»

Разряд молнии ударил в ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» во время старта с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 07:14
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
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УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

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Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Рогозин считает ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовое положение Центра Хруничева представляет угрозу нацбезопасности.
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В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
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Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
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Бразильский футболист, защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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