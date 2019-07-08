Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка АмерикиProstoProSport 18:26
Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки. Последние два года 36-летний Алвес выступал за французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выиграл два чемпионата Франции.
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