Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка АмерикиProstoProSport вчера в 18:26
Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки. Последние два года 36-летний Алвес выступал за французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выиграл два чемпионата Франции.
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Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки — 2019, Алиссон — лучшим вратарем
Sport24.ruвчера в 18:43
Бразилия – чемпион, Алвес – лучший игрок турнира. Посмотрите, как они радуются
Sports.ruвчера в 20:15
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