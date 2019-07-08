Футбол

Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка АмерикиProstoProSport вчера в 18:26

Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки. Последние два года 36-летний Алвес выступал за французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выиграл два чемпионата Франции.
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Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки — 2019, Алиссон — лучшим вратарем

Sport24.ruвчера в 18:43

Дани Алвес стал первым футболистом в истории, который выиграл 40 титулов за карьеру

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Sports.ruвчера в 20:15
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Экономика

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В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
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Армия и оружие

Аэропорт Триполи прекратил свою работу после ракетного обстрела

Временно прекращено авиасообщение в международном аэропорту ливийской столицы Триполи из-за ракетного обстрела, 7 июля сообщает РИА Новости.
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Происшествия

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Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
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«Коммерсантъ» узнал об обсуждении новых ограничений для неквалифицированных инвесторов

Идея приравнять обезличенные металлические счета (ОМС) и валютные депозиты к инвестиционным инструментам обсуждалась в начале прошлой недели на закрытой встрече представителей Центробанка с участниками финансового рынка, посвященной законопроекту о разделении инвесторов на категории.
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Общество

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Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено вчера в 17:59
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Как переохлаждение может повлиять на здоровье, рассказали врачи

Врачи поведали, как переохлаждение может влиять на здоровье организма, и к каким болезням может привести.
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Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
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Транспорт

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Экономика

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Общество

В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара

Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»

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Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией

Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
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Кино

Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»

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Происшествия

В Бурятии туристы пострадали во время камнепада

Туристы получили переломы из-за неожиданно начавшегося камнепада В воскресенье в Тункинском районе Бурятии травмы получили два туриста.
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Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду.
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Даниэл Алвес
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Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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