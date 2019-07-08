Футбол

Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка АмерикиProstoProSport вчера в 18:26

Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки. Последние два года 36-летний Алвес выступал за французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выиграл два чемпионата Франции.
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Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке Америки

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Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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