Приз лучшему вратарю Кубка Америки получил голкипер победителей Алиссон. На турнире он пропустил лишь один гол — в финальном матче от Хосе Паоло Герреро с пенальти. Лучшим игроком финального матча признан нападающий сборной Бразилии Эвертон.

Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке Америки

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