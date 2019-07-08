Футбол
Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке АмерикиЧемпионат 20:48
Приз лучшему вратарю Кубка Америки получил голкипер победителей Алиссон. На турнире он пропустил лишь один гол — в финальном матче от Хосе Паоло Герреро с пенальти. Лучшим игроком финального матча признан нападающий сборной Бразилии Эвертон.
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