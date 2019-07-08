Футбол

Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке АмерикиЧемпионат 20:48

Приз лучшему вратарю Кубка Америки получил голкипер победителей Алиссон. На турнире он пропустил лишь один гол — в финальном матче от Хосе Паоло Герреро с пенальти. Лучшим игроком финального матча признан нападающий сборной Бразилии Эвертон.
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Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки — 2019, Алиссон — лучшим вратарем

Sport24.ru18:43

Дани Алвес стал первым футболистом, выигравшим 40 трофеев

Sport.ru18:30

Дани Алвес был признан лучшим игроком на Кубке Америки

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Дани Алвес: «Капитан нашей лодки – Тите, а не я»

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Бразилия – чемпион, Алвес – лучший игрок турнира. Посмотрите, как они радуются

Sports.ru20:15
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